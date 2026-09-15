Birlikte içki içtiği çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ADANA'da Baran Alır (18), içki içerken tartıştığı çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara'yı (17) bıçaklayarak öldürdü. İfadesinde, "Bana küfretti, öfkelendim" diyen Alır, tutuklandı.

Olay, 12 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Alır, çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara ve diğer 2 kişiyle buluşup, boş bir arsada içki içti. Arkadaş grubu daha sonra Alır'ın bir akrabasının evine gitti. Burada Alır ile Kara arasında tartışma çıktı. Alır, cebinden çıkardığı bıçakla Kara'yı karnından yaraladı. Kara kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

TUTUKLANDI

Arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kara, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Alır'ı saklandığı eve yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Alır, ifadesinde, "İçki içerken bana küfretti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Alır, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı