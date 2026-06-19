'Birlikte Güçlüyüz' Etiketi Dijital Medyada Zirveye Yerleşti

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından başlatılan 'Birlikte Güçlüyüz' etiketi, dijital medya gündeminde 1'inci sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Birlikte Güçlüyüz' kampanyası, dijital medya platformlarında yoğun ilgi gördü. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan 'Birlikte Güçlüyüz' etiketi, sanal medya gündeminde 1'inci sıraya yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sanal medya hesabından paylaşarak vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurumsal sanal medya hesaplarından da kampanyaya ilişkin bir video yayımlandı. Paylaşımda, "'Türkiye Yüzyılı'na yürürken gücümüzü kendi birliğimizden alıyor, zorlukları omuz omuza aşıyor, başarılarımızı tek yürek kutluyoruz. Biliyoruz ki Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin gücü, toplumsal dayanışma ve kardeşlik hukukunun Türkiye'nin geleceğinin en önemli teminatlarından biri olduğu vurgulandı.

Kampanya, kısa sürede siyaset, medya ve sivil toplum çevrelerinde de geniş yankı buldu. Kabine üyeleri sanal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verirken, çok sayıda milletvekili, siyasi isim, akademisyen, aktivist ve vatandaş da 'Birlikte Güçlüyüz' etiketiyle paylaşımlar yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı kampanya kapsamında yapılan paylaşımların milyonlarca kullanıcıya ulaştığı gözlenirken, etiket gün boyunca dijital platformların en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı