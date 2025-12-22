Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol: Shm Çalışanlarına Cumartesi Mesaisi Dayatılamaz

(İZMİR) - Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) görevli çalışanların mesai kaydırma yöntemiyle cumartesi çalışma talebi iletmesine tepki gösterdi. Doğruyol, "Personele yazılı talimat verilmeden hiçbir personelimiz hafta sonu bir binada tek başına çalışamaz. Üyemiz olan hiçbir çalışanımız yazılı talimat olmadan cumartesi göreve gitmeyecek" dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı kararıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) görevli çalışanların cumartesi günleri de çalışmasına ilişkin karara tepki gösterdi.

Bakanlığın mesai kaydırma yöntemiyle cumartesi çalışma talebinin kurumlara iletildiğini belirten Doğruyol, "güvenlik" vurgusu yaptı.

"Sağlık müdürlüklerinin eksikliğinin faturası çalışana kesilemez"

Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderilen 19.12.2025 tarihli yazıya göre İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı hizmet veren SHM (sağlıklı hayat merkezleri) de görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen gibi meslek guruplarının mesai kaydırma yöntemiyle cumartesi günleri SHM'de görev yapmaları talep edilmiştir.

Gerekçe olarak 25.05.2018 tarih ve 30341 sayılı yönetmelik gösterilmiştir. Öncelikle belirtmekte yarar görüyoruz ki, yönetmeliğin yayınlandığı tarihten bu yana üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen, pek çok vatandaşımızın sağlıklı hayat merkezi diye sağlık hizmeti veren bir birimin olduğundan haberinin olmadığı gibi, o kurumlarda psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen gibi meslek guruplarının olduğundan bile haberdar değil.

Yani öncelikle vatandaşlarımızın Sağlıklı Hayat Merkezleri ve verilen hizmetler hakkında bilgi sahibi olması gerek. Sağlık Bakanlığının, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin eksikliğinin faturası çalışana kesilemez.

"Hiçbir çalışanımız yazılı talimat olmadan cumartesi göreve gitmeyecek"

Cumartesi çalışın talimatı veren yetkililere soruyoruz? Öncelikle personele yazılı talimat verilmeden hiçbir personelimiz hafta sonu bir binada tek başına çalışamaz. Bu personelin can güvenliğini kim, nasıl sağlayacak? O personel hangi usul ve yetki ile hareket edecek? Sorumluluk kimde olacak? Cumartesi günleri çalışma talimatı verilirken mesai kaydırma nedir? Ne demektir? Devlet memurlarının mesaileri kanununla belirlenmiştir. Hafta sonları tatildir. Mesai saatleri dışında kalan tüm çalışmalar fazla mesaidir. Nöbettir. Ancak savaş, pandemi, doğal afet vb. gibi olağanüstü durumlarda mesai saatleri değiştirilebilir.

Elbette bizde istiyoruz ki, vatandaşlarımız SHM deki meslek guruplarımızdan maksimum hizmet alsınlar. Ancak bunun yolu, yapılacak olan uygulamanın artısını eksisini hesap etmeden, ben yaptım oldu mantığıyla olmamalıdır. Birlik Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Biliniz ki, üyemiz olan hiçbir çalışanımız yazılı talimat olmadan cumartesi göreve gitmeyecek. Yazılı talimat verilen üyelerimiz de en kısa sürede hukuki süreci başlatacaktır."