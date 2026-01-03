Birlik Haber-Sen 8. Olağan Genel Kurulu toplandı

Memur-Sen'e bağlı Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Bilgin ve sendika temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Budak, basın yayın ve iletişim hizmeti veren tüm kamu çalışanlarının emeğini görünür kılmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Budak, "Emeği önceleyen, insanı baş tacı yapan, işine sadakatle bağlı, milletin hizmetinde bulunan, bunu bir onur bilen herkese bizim çatımızın altında yer vardır. Unutmayınız ki birlik olmamız halinde biz büyürüz, güçleniriz ve etkili oluruz." dedi.

Yalçın da toplantı açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, bir sonraki toplu sözleşmeye kadar sorun kalmamasını, kamu personel sisteminin baştan ele alınarak ücret dengesinin sağlanmasını istediklerini ifade etti.

4688 Sayılı Memur Sendikaları Yasası'nın mevcut haliyle toplu sözleşme sistemi için yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulunan Yalçın, "İstiyoruz ki 4688 sayılı yasa masa boyutuyla, süre boyutuyla, tutanak boyutuyla, toplu sözleşmeden faydalanma boyutuyla, örgütlük alanını genişletme boyutuyla, tüm boyutlarıyla ele alınabilsin ve uluslararası standartlara uygun bir yasa haline getirilsin." diye konuştu.

Toplu sözleşmede yasanın değiştirilmesine ilişkin karar aldıklarını belirten Yalçın, "Bu karar gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ötelemek yerine zamanında bunu gündeme almalı. Bunu zamana yaymak değil, zamanında müdahale edecek şekilde üzerine düşeni yerine getirmeli. Bakanlık bunu ne kadar geciktirirse stres o kadar artacaktır. Bakanlık bunu yapmadığında bir sonraki toplu sözleşme risk almaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan seçim sonucunda mevcut Genel Başkan Ömer Budak, yeniden göreve seçildi. Yönetim kurulunda, genel başkan yardımcıları Evren Akpınar, Cengiz Şişman, Recep Dağtekin, Fatih Adem Gençbay ve Mitat Karaca ile Genel Sekreter Gürbüz İnaltekin yer aldı.