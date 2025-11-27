Haberler

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki Krisisi Vahimolarak Nitelendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Sudan’ın Faşir kentindeki durumu 'halen vahim' olarak değerlendirirken, Kurdufan bölgesinde bir ayda yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. BM, insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki Faşir kentinde durumu "halen vahim" olarak niteleyerek, Kurdufan bölgesinde de bir aydan daha kısa bir sürede yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'daki Faşir kentinde durumun "halen vahim" olduğunu dile getiren Dujarric, Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanlarının Tavila da dahil Faşir çevresindeki beş bölgeye kaçan ailelere destek sağlamaya çalıştığını söyledi.

Dujarric, "Şu anda, yaklaşık 130 bin kişiye yetecek kadar olan 1485 ton gıda ve beslenme malzemesi, Kuzey Eyaleti'ndeki El Dabbah üzerinden Tavila'ya doğru yola çıktı." dedi.

Öte yandan, çatışmaların Kurdufan bölgelerinde büyük çaplı yerinden edilmelere yol açmaya devam ettiğini vurgulayan Dujarric, 25 Ekim ile 18 Kasım arasında eyaletin farklı bölgelerinden yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'nın gelecek hafta Port Sudan ve Addis Ababa'ya gitmeye hazırlandığını belirterek, bölgedeki taraflar arasında barışı ilerletmek için gerçek bir diyaloğu teşvik etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Sözcü Dujarric, "Sudan'daki sivillerin daha iyi korunmasına yönelik acil ihtiyaç, tüm tartışmaların odağında yer alıyor ve almaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Sudan'da insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle bağışçılara katkılarını artırma çağrısı da yapan Dujarric, bu yılki 4,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının sadece üçte birinden biraz fazlasının finanse edildiğine dikkati çekti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.