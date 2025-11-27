Birleşmiş Milletler, Sudan'daki Krisisi Vahimolarak Nitelendiriyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki Faşir kentinde durumu "halen vahim" olarak niteleyerek, Kurdufan bölgesinde de bir aydan daha kısa bir sürede yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'daki Faşir kentinde durumun "halen vahim" olduğunu dile getiren Dujarric, Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanlarının Tavila da dahil Faşir çevresindeki beş bölgeye kaçan ailelere destek sağlamaya çalıştığını söyledi.

Dujarric, "Şu anda, yaklaşık 130 bin kişiye yetecek kadar olan 1485 ton gıda ve beslenme malzemesi, Kuzey Eyaleti'ndeki El Dabbah üzerinden Tavila'ya doğru yola çıktı." dedi.

Öte yandan, çatışmaların Kurdufan bölgelerinde büyük çaplı yerinden edilmelere yol açmaya devam ettiğini vurgulayan Dujarric, 25 Ekim ile 18 Kasım arasında eyaletin farklı bölgelerinden yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'nın gelecek hafta Port Sudan ve Addis Ababa'ya gitmeye hazırlandığını belirterek, bölgedeki taraflar arasında barışı ilerletmek için gerçek bir diyaloğu teşvik etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Sözcü Dujarric, "Sudan'daki sivillerin daha iyi korunmasına yönelik acil ihtiyaç, tüm tartışmaların odağında yer alıyor ve almaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Sudan'da insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle bağışçılara katkılarını artırma çağrısı da yapan Dujarric, bu yılki 4,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının sadece üçte birinden biraz fazlasının finanse edildiğine dikkati çekti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.