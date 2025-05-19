Birleşmiş Milletler Libya'da Ateşkes Komisyonu Kurdu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), Libya Başkanlık Konseyi ile başkent Trablus'ta "Ateşkes Komisyonu" kurduğunu duyurdu.

Unsmıl'den yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmaların ardından 14 Mayıs'ta varılan ateşkesin "kırılgan" olduğu ifade edildi.

Trablus'taki ateşkesin kalıcı olması ve sivillerin korunmasına odaklanacağı belirtilen Ateşkes Komisyonu'nun Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad'ın başkanlığında toplanacağı aktarıldı.

Açıklamada, komisyonun ilk toplantısını bugün gerçekleştirdiği ifade edildi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh, Genelkurmay Başkanı Haddad ve Libya ordusu özel kuvvetler komutanlarının Trablus'taki son gelişmeleri değerlendirdiği bir toplantı düzenlendiği belirtilmişti.

Trablus'taki olaylar

Gıneyve Tugayı olarak da bilinen İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Trablus'ta çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.