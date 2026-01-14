Haberler

BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin Temsilcisiyle Alıkonulan BM Personelinin Serbest Bırakılmasını Görüştü

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husi askeri grubu ile yaptığı görüşmede Yemen'deki gözaltındaki BM personelinin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Görüşmelerde siyasi diyaloğun ilerletilmesi için yollar da ele alındı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Umman'ın başkenti Maskat'ta Husi askeri grubu Ensarullah'ın Başmüzakerecisi Muhammed Abdüsselam ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği basın toplantısında, Husilerin bazıları 2021'den bu yana olmak üzere Yemen'de keyfi olarak gözaltında tuttuğu 73 BM personelinin akıbetinin de salı günkü görüşmede ele alınan başlıca konular arasında yer aldığını söyledi.

Dujarric, gözaltındaki personelin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunan Grundberg'in, yerli veya yabancı tüm BM personelinin güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Dujarric, "Uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyonlarda görev yapmış tüm personelin de derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Grundberg'in Abdüsselam ile gerçekleştirdiği görüşmede siyasi diyaloğu ilerletmek üzere izlenecek yolları da görüştüğünü kaydeden Dujarric, kapsayıcı bir siyasi sürece dönüşü desteklemek üzere tüm taraflarla temasların sürdürüleceğini vurguladı.

Dujarric, Grundberg'in Ummanlı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde de hem Yemen hem de bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
