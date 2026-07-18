Haberler

Ankara'da "Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" Forumu Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın Ankara'da düzenlenecek forumda, muhalefet güçleri tek adam rejimine karşı ortak mücadele çağrısı yapacak.

(ANKARA) -"Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum yarın saat 15.00'te Ankara'da yapılacak. Forum öncesinde yayımlanan çağrı metninde, ortak mücadele çağrısı yapılarak, "Bütün ilerici, demokratik muhalefet güçlerinin, toplumsal örgütlerin ve yurttaş inisiyatiflerinin tek adam rejimine karşı ortak mücadeleyi tarihsel bir sorumluluk olarak üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

"Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum yarın saat 15.00'te Ankara Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Forum öncesinde yayımlanan çağrı metninde, "Bu toprakların ilerici, demokratik ve devrimci birikimi; bütün direniş dinamiklerini ortak bir mücadelede buluşturarak, bu karanlığa son verecek güç ve kararlılığa sahiptir. Şimdi bunu gösterme zamanıdır" ifadelerine yer verildi."

Çağrıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukukun askıya alındığı, Meclis'in etkisizleştirildiği ve halkın karar alma süreçlerinden dışlandığı bir düzen yarattığı savunularak, "Bütün ilerici, demokratik muhalefet güçlerinin, toplumsal örgütlerin ve yurttaş inisiyatiflerinin tek adam rejimine karşı ortak mücadeleyi tarihsel bir sorumluluk olarak üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

BİRLEŞİK MUHALEFET ÇAĞRISI

Rejimin baskılarına rağmen gençlerin, kadınların, emekçilerin, emeklilerin, Kürtlerin, Alevilerin ve diğer toplumsal kesimlerin mücadeleyi sürdürdüğü belirtilen çağrıda, "Bugün asıl sorun, bu direniş dinamiklerinin birbirinden kopuk ve ortak bir mücadele zemininde henüz buluşturulamamış olmasıdır. İhtiyaç duyulan şey, parçalı muhalefeti birleşik bir toplumsal güce dönüştürebilmektir" ifadeleri kullanıldı.

Çağrıda ayrıca, iktidarın muhalefeti bölerek yalnızlaştırmaya çalıştığı kaydedilerek, farklı toplumsal talepler etrafında gelişen direnişlerin ortak hedefte buluşturulması ve aşağıdan örgütlenen halk inisiyatifleri temelinde yeni bir toplumsal güç oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti