Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Tusaş'I ZİYARET ETTİ

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ'a geçerek yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı. Ziyarette Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.