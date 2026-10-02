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Birleşik Kamu-İş, Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçi için denetim çağrısı yaptı

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Birleşik Kamu-İş, Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçi için denetim çağrısı yaptı
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Birleşik Kamu-İş, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağındaki göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Güvenlik, önlem ve denetim; maden cinayetlerinin önlenmesinin tek reçetesidir' denilerek denetim çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin " Güvenlik, önlem ve denetim; maden cinayetlerinin önlenmesinin tek reçetesidir" açıklaması yapıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından, "Fıtrat zırvalıkları değil denetim istiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden 5 işçimizin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyor, yetkililere sesleniyoruz: Yeraltındaki hiçbir maden, yerüstündeki tek bir yaşamdan değerli değildir. Güvenlik, önlem ve denetim, maden cinayetlerinin önlenmesinin tek reçetesidir."

Kaynak: ANKA
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