Birleşik Kamu-İş, Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçi için denetim çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin " Güvenlik, önlem ve denetim; maden cinayetlerinin önlenmesinin tek reçetesidir" açıklaması yapıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından, "Fıtrat zırvalıkları değil denetim istiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden 5 işçimizin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyor, yetkililere sesleniyoruz: Yeraltındaki hiçbir maden, yerüstündeki tek bir yaşamdan değerli değildir. Güvenlik, önlem ve denetim, maden cinayetlerinin önlenmesinin tek reçetesidir."

Kaynak: ANKA