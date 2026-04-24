Birleşik Kamu- İş: "Açlık Sınırı 36 Bin Lirayı Aştı, Yoksulluk Sınırı 109 Bin Liraya Dayandı"

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın Nisan 2026 açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 494 lira artarak 36 bin 313 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise bin 994 liralık artışla 108 bin 820 liraya çıktı.

Araştırmaya göre, gıda fiyatlarının yanı sıra özellikle ulaştırma ve diğer temel harcama kalemlerinde yaşanan artışlar yoksulluk sınırını yukarı çekmeye devam etti. Son bir yılda açlık sınırı 10 bin 135 lira, gıda dışı harcamalar 19 bin 273 lira, yoksulluk sınırı ise toplamda 29 bin 407 lira arttı.

Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

Ocak ayında 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret, Nisan itibarıyla açlık sınırının 8 bin 238 lira altında kaldı. En düşük emekli aylığı ise açlık sınırının 16 bin 313 lira gerisinde kaldı.

Verilere göre, asgari ücret dört kişilik bir ailenin yalnızca 23 günlük gıda harcamasını karşılayabiliyor. Üç asgari ücretli çalışanın bulunduğu bir hanede bile toplam gelir, yoksulluk sınırının 24 bin 595 lira altında kalıyor.

Memur maaşları yoksulluk sınırının gerisinde

Araştırmaya göre, 61 bin 890 liraya yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 56,8'ini, ortalama 67 bin 630 lira seviyesindeki memur maaşı ise yüzde 62'sini karşılayabiliyor. Yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için en düşük memur maaşının yüzde 75,8 oranında artırılması gerektiği hesaplandı.

Gıda harcamalarında dikkati çeken artış

Ankara'da yapılan fiyat derlemelerine göre, dengeli beslenme için aylık gıda harcamalarında en yüksek artış kalemlerinden biri et, balık ve yumurta oldu. Bu gruptaki harcama 10 bin 792 liraya yükseldi. Süt ve süt ürünleri 7 bin 444 liraya, meyve 3 bin 417 liraya çıktı. Sebze harcamaları ise aylık bazda düşüş gösterse de yıllık artışını sürdürdü.

Gıda dışı harcamalar 72 bin lirayı aştı

Dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken harcama ise 72 bin 507 liraya yükseldi. Bu kapsamda barınma giderleri ortalama 20 bin 979 liraya, ulaştırma harcamaları 17 bin 235 liraya ulaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, Nisan 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için yapması gereken toplam harcama 108 bin 820 lira olarak hesaplandı.

Kaynak: ANKA