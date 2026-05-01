BAE, İran, Lübnan ve Irak'a Seyahat Yasağı Getirdi

ABU DABİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki "mevcut gelişmeleri" gerekçe göstererek vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın perşembe akşamı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan tüm BAE vatandaşlarından güvenlikleri için bulundukları ülkeleri derhal terk edip BAE'ye dönmeleri istendi.

İran, Lübnan ve Irak'ta bulunan vatandaşlara, devletin aldığı ihtiyati tedbirler kapsamında belirlenen acil durum numarası üzerinden bakanlıkla iletişime geçme çağrısı da yapıldı.

İran, ABD ve İsrail arasında 40 gün süren çatışmalar 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesle sona ermiş, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes de 16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren yürürlüğe girmişti.

