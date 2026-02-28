Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Bae Hava Sahasını Kısmen Kapattı, Katar Hava Trafiğini Durdurdu

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahasını 'istisnai bir önleyici tedbir' olarak kısmen kapattığını duyurdu. Qatar Airways, Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Doha'ya yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri, "istisnai bir önleyici tedbir" kapsamında hava sahasını kısmen kapattığını açıkladı. Açıklama, Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapıldı.

Öte yandan Qatar Airways, Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle başkent Doha'ya yapılan tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Havayolu şirketi, Doha'ya gidiş ve dönüş seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Doha ile Dubai, küresel havacılık ağında önemli uluslararası aktarma merkezleri arasında yer alıyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları kapsamında İran, Körfez ülklerindeki ABD üslerine misilleme saldırılarında bulunuyor. Bahreyn'deki bir ABD üssüne yönelik füze saldırısının görüntüsü sosyal medyada geniş yankı buldu

Kaynak: ANKA
