Birinci Dünya Savaşı'ndan Gelen Mektuplar 109 Yıl Sonra Bulundu

Güncelleme:
Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'ya giden iki Avustralyalı askerin denize bıraktığı cam şişedeki mektuplar, 109 yıl sonra Avustralya'nın batı kıyısında bulundu. Mektupların yazıldığı tarih 15 Ağustos 1916 ve yazan askerlerden biri savaşta hayatını kaybetti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki cepheye gitmek üzere yola çıkan iki Avustralyalı askerin denize bıraktığı cam şişelerin içindeki mektuplar, 109 yıl sonra Avustralya'nın batı kıyısında bulundu.

Batı Avustralya eyaletine bağlı Esperance bölgesi yakınlarındaki Wharton Plajı'nda gezi yapan Brown ailesi, karaya vurmuş cam bir şişenin içinde iki farklı mektuba rastladı.

Şişedeki mektupların, 27 yaşındaki Er Malcolm Neville ile 37 yaşındaki Er William Harley tarafından, 15 Ağustos 1916'da kaleme alındığı tespit edildi.

Askerlerin, "HMAT A70 Ballarat" adlı gemiyle 12 Ağustos 1916'da Adelaide kentinden ayrılarak Fransa'daki Batı Cephesi'nde bulunan 48. Avustralya Piyade Taburu'na takviye sağlamak üzere yola çıktığı belirtildi.

Neville'ın bir yıl sonra savaşta hayatını kaybettiği, Harley'nin ise savaştan sağ kurtulduğu ancak 1934'te kansere yenik düştüğü ve memleketi Adelaide'de toprağa verildiği kaydedildi.

Neville, şişeyi bulacak kişiden mektubunu annesi Robertina Neville'e ulaştırmasını isterken, Harley ise annesi hayatta olmadığı için mektubunun bulanda kalabileceğini yazdı.

Annesi için kaleme aldığı mektupta Neville, "Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz. Yemekler şimdiye kadar gayet güzel, sadece bir öğünü denize dökmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Neville, bindikleri gemi denizin dalgalarıyla sürekli sarsılsa da mutlu ve morallerinin yüksek olduğunu belirtti.

Mektuplarında, Harley "Büyük Avustralya Körfezi'ndeyiz" notunu düşerken Neville de "Denizin bir yerindeyiz" yazdı.

Harley'nin torunu Ann Turner, mektupların bulunmasının ailesini oldukça şaşırttığını belirterek, "Mucize gibi. Büyükbabamızın mezarından bize ulaştığını hissediyoruz." dedi.

Neville'ın akrabası Herbie Neville ise "Görünen o ki (Neville) savaşa gitmekten mutluydu ama ne yazık ki hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
