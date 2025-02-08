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BirGün Gazetesi yöneticileri için gözaltı kararı
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BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını duyurdu.

BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.

BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını belirti.

BİRGÜN YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Varlı paylaşımında, "Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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