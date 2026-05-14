Traktör şarampole devrildi; 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Çetin Bozkurt (45) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık bahçesini sürdükten sonra evine dönmek için yola çıkan Çetin Bozkurt'un kullandığı 27 AR 674 plakalı traktör, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı