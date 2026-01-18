Haberler

Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi elindeki tüfekle köpeği vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurdu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Keskince Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille mahalleye gelen kişi, inip elinde tüfekle yürürken kendisini fark eden bir köpek ona doğru koşmaya başladı. Bu kişi, tüfekle köpeğe ateş etti. Yere yığılan köpek ölürken, şüpheli ise gelen otomobille bölgeden uzaklaştı.

Silah sesini duyup gelen mahalleli, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde köpeğin vurulduğunu tespit eden mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

ne yapacak gül mü atacake... belediye neden toplamamış...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

