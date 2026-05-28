Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Samet Çakır (24) hayatını kaybetti.
Samet Çakır'ın (24) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110. kilometresinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş