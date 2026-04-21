Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çimento fabrikasında elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Abdulkadir Arzık, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bir çimento fabrikasında elektrik akımına kapılan Abdulkadir Arzık (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Arzık, çalışma sırasında akıma kapılarak ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan kardeşinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arzık, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arzık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Zehir zemberek sözler söylemişti! İfadeleri başını yaktı

Tarihi yapıda tepki çeken halay

2 bin yıllık yapıda skandal görüntüler
Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı