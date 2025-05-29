Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Ölü

Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Ölü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 3'e yükseldi. Olayda toplam 11 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında aynı sebeple çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut (25) ve İbrahim Bulut (27), kurtarılamadı. Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut (27) da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Olayda yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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