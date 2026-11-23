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ÖĞRETMENLER Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla düzenlenen 'Bir Öğretmen, Bin Yürek' konserinde öğretmenler, öğrenciler ve sanatçılar aynı sahneyi paylaşarak türküler ve marşlar seslendirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde 'Bir Öğretmen Bin Yürek' konseri düzenlendi. Bakan Yardımcısı Ökten ve 81 ilden gelen öğretmenlerin de katıldığı CSO Ada Tarihi Salon'daki programda sanatçılar, öğretmenler ve öğrenciler aynı sahnede bir araya geldi.

Sanat yönetmenliğini Soner Satı, koro şefliğini Beste Özdemir'in üstlendiği konserde Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Ankara Güzel Sanatlar Müzik Okulu ve Ortaokulu öğrencileri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Orkestrası ve Korosu sahne aldı.

Öğretmen ve öğrencilerin seslerini birleştirdiği konser, 'Öğretmenim Canım Benim' şarkısı ile başladı. Sanatçıların yanı sıra küçük öğrencilerin de solist olarak sahneye çıktığı konserde türküler ve marşlar seslendirildi, halk oyunları gösterisi sergilendi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANISINA 'MAĞUSA LİMANI' TÜRKÜSÜ SESLENDİRİLDİ

Programda şehit öğretmenler anısına, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'la özdeşleşen Mağusa Limanı türküsü de seslendirildi. Salonda duygu dolu anlar yaşatan türküye konuk öğretmenler de eşlik etti. Programın sonunda Bakan Yardımcısı Ökten, sahneye çıkarak tüm sanatçılar, öğretmenler ve öğrencileri kutladı, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı