Bir Milyon Yıllık 'Yunxian Adamı' Fosilleri Sergileniyor

WUHAN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Eyalet Müzesi'nde bir milyon yıllık geçmişe sahip bir çift insan kafatası fosilinin restore edilmiş heykelleri sergilenmeye başladı. Hubei eyaletinde 1989 ve 1990 yıllarında iki insan kafatası fosili ortaya çıkarılmış, 1994 yılında paleoantropolog Jia Lanpo fosillere, bulundukları yerden hareketle "Yunxian Adamı" adını vermişti. Yapılan analizler sonucunda fosillerin Homo erectus insanı olduğu, yaklaşık bir milyon yıl öncesine tarihlendiği ve 25-45 yaşları arasında bir erkek ve bir kadına ait olduğu tespit edildi.