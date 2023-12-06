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Bir kadının bebeğini suya attığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

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Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Etrafı güvenlik şeridi ile kapatılan binada su itfaiye ekipleri tarafından boşaltılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken, itfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

Bir kadının bebeğini suya attığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bir kadının bebeğini suya attığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bir kadının bebeğini suya attığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İtfaiye Bağlar Olaylar İtfaiye Güvenlik Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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