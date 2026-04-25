"Bir Gölge Düşürmek: İslam Sanatında Hendesi Tezyinat" sergisi İstanbul'da açıldı

İslam sanatının estetik ve ilmi birikimini modern yorumlarla bir araya getiren "Bir Gölge Düşürmek: İslam Sanatında Hendesi Tezyinat" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Tasarım Merkezi'nde açılan sergideki eserler, merkezin bünyesinde düzenlenen "Tuba Genç ile İslam Sanatında Geometrik Desenler" atölyelerine katılan sanatseverler tarafından hazırlandı.

Yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen atölyelerde ortaya çıkan eserler, katılımcıların bireysel estetik arayışları ve özgün yorumlarıyla şekillendi.

Sergi, İslam medeniyetinde sanatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda ilim ve tefekkürle yoğrulmuş bir ifade biçimi olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

"Bir Gölge Düşürmek" başlığı ise Sezai Karakoç'un "Makamda" adlı eserindeki "Görev" başlıklı metinden alındı.

Sergi, 9 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.