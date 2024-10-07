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Bingöl Yedisu'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Bingöl Yedisu'da Dağ Keçileri Görüntülendi
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, doğal güzellikler arasında dolaşan dağ keçileri kayalık yamaçlarda görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, dağ keçilerinin popülasyonunu artırmak için çalışmalar yapıyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Doğal güzelliklere sahip bölge, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yedisu-Erzincan kara yolunun Ziyaret mevkisinde kayalık yamaçlarda görüntülenen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Metin Dere - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Yedisu Yaşam Doğa

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