Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Bingöl Valisi Usta, Yeni Yılı Güvenlik ve Sağlık Personeliyle Karşıladı

Bingöl Valisi Usta, Yeni Yılı Güvenlik ve Sağlık Personeliyle Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve sağlık personeliyle bir araya gelerek onların yeni yılını kutladı. Ziyaretler sırasında tatlı ikramında bulunarak sohbet etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni yıla görevi başında giren polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personeli ile bir araya geldi.

Vali Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, şehir girişi ve Bingöl-Erzurum kara yolundaki Ekinyolu uygulama noktalarını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Usta, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı ve onlara tatlı ikramında bulundu.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden Usta, personelle çay içerek sohbet etti.

Usta, ardından Bingöl Devlet Hastanesi'nde bir araya geldiği sağlık personeline kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
img

Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
img

600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda

Son Dakika Haberleri

Nieuwjaarsdag Doodle İlgi Gördü Nieuwjaarsdag Doodle Ekranına Taşındı İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.