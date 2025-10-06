Bingöl Valiliği'nden Su Sorunu Açıklaması

Bingöl Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından "Çavuşlar köyü Güzel mezrasındaki içme suyu sorunu" paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Güzel mezrasındaki su konusunun bugünün sorunu olmadığını ve yıllardır devam ettiği belirtildi.

2024'de kadar İl Özel İdaresince bölgede açılan kuyulardan temiz suya ulaşılamaması üzerine, Valiliğin girişimleriyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından birçok sondaj çalışması yapıldı ancak temiz suya ulaşılamadığı ifade edilen açıklamada, Valilik Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 2025 yılı içinde bölgede yapılan incelemelerde, çözüm alternatifleri köylülerle istişare edilerek konu 2025 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

Bahçeli mezrasından Güzel mezrasına su temin edilmesi planlandığı ve projenin Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Programı (KÖYDES) çerçevesinde ihaleye çıkarıldığı, ihale süreci 23 Temmuz'da tamamlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahçeli mezrası sakinleri 25 Temmuz'da ilgili kuruma itirazda bulunmuştur. İşi alan yüklenici firma gerekli ekipmanlarıyla 7 Ağustos'ta sahada hazır bulunmuştur. Ancak iş yeri teslimi sırasında Bahçeli mezrası sakinlerinin firmayı engellemesi nedeniyle çalışmalar başlatılamamıştır. Yüklenici firmanın çalışamadığını beyan etmesi üzerine İl Özel İdaresince durum 28 Ağustos'ta rapor altına alınmış, 3 Eylül'de kurum personeli ile teknik personel tekrar bölgeye gitmiş ama yine sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine ihale, birlik encümeni tarafından yapılan değerlendirmeye bağlı olarak 4 Eylül'de iptal edilmiştir. Adı geçen köydeki sıkıntının kaynağı, tarafların, aralarındaki anlaşmazlığı bir araya gelerek çözmek yerine Valiliğin kendileri lehine olaya müdahil olarak çözmesini istemelerinden kaynaklanmaktadır."

Açıklamada, "Valilik olarak sorunu çözme konusundaki irademizi ihaleyi yaparak ve işe başlayarak zaten göstermiş durumdayız. Bunun dışında aralarındaki anlaşmazlığa Birlik olarak müdahil olmamız beklenemez. Bu durumda çözüm makamı olmak yerine sorunun bir parçası haline geliriz ki, bu idaremizin tarzı değildir. Mezralar arasındaki husumetin ileride telafisi güç sonuçlar doğurması ihtimalinden ve geçmişte örnekleri olduğundan çözüm, tarafların komşuluk ve akrabalık hukuku çerçevesinde uzlaşarak birliğe müracaat etmeleridir. Aynı köyde belki de akraba olan iki mezranın aralarındaki anlaşmazlığı çözdüklerini Birliğimize beyan etmeleri durumunda işe zaten devam edilecektir. Çavuşlar Köyü ve bağlı mezralarının su sorununu çözmek amacıyla 2 yıldır yaptığımız yoğun çalışmalar sağduyu ve vicdan sahibi vatandaşlarımız tarafından yakinen bilinmektedir." bilgisi paylaşıldı.