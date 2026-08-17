Bingöl Vali Yardımcısı ve Başkomiser Dünya Evine Girdi
Bingöl Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Başkomiser Yağmur Karalı ile evlendi.
Bingöl Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Başkomiser Yağmur Karalı ile evlendi.
Ilıcalar beldesindeki bir kır düğün salonunda düzenlenen törende, çiftin nikahını Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan kıydı.
Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Cahit Çelik, çifti tebrik ederek, ömür boyu mutluluk diledi.
Törenin ardından davetlileri selamlayan çift, tebrikleri kabul etti.
Kaynak: AA