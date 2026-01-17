Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" karesini seçen Çelik, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karesine oy veren Çelik, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Rektör Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına geçen yıl da katıldığını söyledi.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Çelik, seçim yaparken zorlandığını kaydetti.

Fotoğrafçılığın bir sanat olduğunu dile getiren Çelik, Gazze kategorisindeki karelerin etkileyici olduğunu, portre ve haber fotoğraflarında da dünyayı etkileyen önemli anların yer aldığını ifade etti.

Çelik, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.