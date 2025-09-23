Bingöl Üniversitesi'nde 'Filistin ve Gazze' Temalı İlk Ders

Bingöl Üniversitesi'nde (BÜ) 2025-2026 Akademik Yılı'nın ilk dersi "Filistin ve Gazze" temalı olarak verildi.

Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde derse katılan Rektör Prof. Dr. Ercan Çelik, "Filistin ve Gazze" temalı dersi anlattı.

Filistin ve Gazze'de insanlık dışı bir zulmün yaşandığını, bunun 50 yıllık bir dava olduğunu ifade eden Çelik, "Gazze ve Filistin meselesi dünyanın kanayan yarası. Filistin konusunda en büyük gücümüz boykot. Hiçbir şey yapamasak da bunu yapabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Filistin'de çocukların ve bebeklerin katledildiğini belirten Çelik, soykırıma dünyada tepki veren ülkelerin başında geldiklerini dile getirdi.

Dünyanın bu konuda sınıfta kaldığını aktaran Çelik, "Bizim üzerimize düşen görevler var. Küçük de olsa büyük de olsa Filistin için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Filistin halkını bizden farklı düşünmüyoruz." diye konuştu.