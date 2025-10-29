Haberler

Bingöl'ün Solhan İlçesinde Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Adnan Doğan günün önemine dair bir konuşma yaptı. Törende çeşitli gösteriler ve öğrenci etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Solhan Kapalı Spor Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Kaymakam Adnan Doğan günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gösteri yapıldı, öğrenciler arasındı çuval yarışması gerçekleştirilerek, türkü ve şiirler okundu.

Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci geçişiyle sona erdi.

Törene, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
