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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

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Kiğı ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, kuru ot ve çalılıkta yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda etkili oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, yangının söndürülmesinde görev alanlara teşekkür etti.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Sabırtaşı köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Kiğı Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuru ot ve çalılıkta yanan alanın yaklaşık 30 bin metrekare olduğunu belirterek, "Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştür. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerimize ve köylülerimize teşekkür ediyor, Sabırtaşı köyümüze geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hamdi Usta Bingöl Kiğı İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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