Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu İlçelerine İlk Kar Yağdı

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu İlçelerine İlk Kar Yağdı
Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok köy ve mezra beyaza büründü. Kar yağışı, Yedisu-Çat kara yolunda araç geçişinde zorluklara ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine yol açtı.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle Karlıova ve Yedisu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Dağların yamaçlarında bulunan birçok köy ve mezra beyaza büründü.

Yedisu- Çat kara yolunda, kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine de yol açtı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
