Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi yağan karla beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışı yolları beyaz örtüyle kaplarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, Erzurum- Bingöl kara yolunda kar temizleme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Becet Bingöl, ilçeye 10 santimetre kar yağdığını belirterek, "Mayıs ayında da kar yağdığını gördük maşallah ama hayvancılık işi yapan vatandaşlarımız zor durumda; kiminin otu, kiminin arpası bitmiş. Kar yine de bizim için berekettir." dedi.

Serkan Bingöl de ilçede nisan ayına rağmen kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Bingöl, "Bizim burada alışkın olduğumuz bir söz var, 'kar berekettir' diye. Bereket her zaman üzerimize yağıyor. Bu duruma alışkınız, şikayetçi değiliz. Biz Karlıova'nın kışını ve karını seviyoruz. Nisan ayı da olsa kar bizim için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
