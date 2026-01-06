Karlıova'da kapanan yolların tamamı açıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Karlıova ilçesinde yaklaşık 1 hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 38 köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Ekipleri yol açma çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),