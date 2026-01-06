Karlıova'da kapanan yolların tamamı açıldı
Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 38 köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Çalışmalar dron ile görüntülendi.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.
Karlıova ilçesinde yaklaşık 1 hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 38 köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Ekipleri yol açma çalışmaları ise dron ile görüntülendi.
Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel