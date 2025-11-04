Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Güneş Enerji Sistemleri Kuruldu
Karlıova Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi projeleri, dört köyde tamamlanarak sürdürülebilir enerji sağladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 köyde güneş enerji sistemi kuruldu.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri, ilçeye bağlı dört köyde tamamlanarak hizmete sunuldu.
Kargapazar, Yeniköy, Kızılağaç ve Halifan köylerinde kurulan sistemlerle köylüler sürdürülebilir enerjiye kavuştu.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel