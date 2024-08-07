Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesi ile yangına müdahale ediyor.