Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye Genç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri ve bölgede faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ait iş makineleriyle ekiplere destek veriliyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Kerem 1. Lig ekibini havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.