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Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hayırsever desteğiyle diyaliz ünitesi açıldı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hayırsever desteğiyle diyaliz ünitesi açıldı
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Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, hayırsever iş insanı İsmet Geçit'in desteğiyle kurulan diyaliz ünitesi hizmet vermeye başladı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, hayırsever iş insanı İsmet Geçit'in desteğiyle kurulan diyaliz ünitesi hizmet vermeye başladı.

Adaklı Devlet Hastanesinde kurulan 124 metrekarelik diyaliz ünitesi, İsmet Geçit ve İl Sağlık Müdürlüğünün ikişer adet sağladığı toplam 4 cihazla hizmet veriyor.

Ünite sayesinde tatil için memleketlerine gelen ve ilçede yaşayan diyaliz hastalarının tedavi olmalarına imkan sağlanması hedefleniyor.

Ünitenin açılışı Vali Cahit Çelik, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada, sağlığın hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında da inanılmaz bir mesafe katettiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Sağlık her şeyin başı. Burada da İsmet Geçit hayırseverimizin katkılarıyla bir diyaliz ünitesi açtık. Diyaliz hastalarımız için ulaşılabilirlik çok önemli. İnsanlar kilometrelerce yol gidip tedavi oluyorlar. Özellikle yurt dışından ve il dışından gelen vatandaşlarımız için burada tedavi görebilmek çok kıymetli. Bu anlamda buna öncülük eden hayırseverimize, katkıları olan milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürümüze, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adaklı ilçemize, memleketimize, ilimize hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Programa, Adaklı Kaymakam Vekili Hüseyin Çamkerten, Adaklı Belediye Başkanı Erdal Almalı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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