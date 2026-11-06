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Bingöl Solhan'da Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam 1129 personelle aranıyor

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Bingöl Solhan'da Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam 1129 personelle aranıyor
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam için yürütülen aramalarda 55 kilometrekarelik alan tarandı. 1129 personelin katıldığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen'i (81) arama çalışmalarında şu ana kadar 55 kilometrekarelik alan tarandı. 1129 personelin katıldığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Solhan ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, aramaları sonuçsuz kalınca, durumu 28 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde Peşmen'in son olarak D-300 kara yolu Elbaşı köyü istikametine doğru yürürken görüldüğü belirlendi.

Genişletilen arama çalışmalarında Bingöl ve Diyarbakır AFAD ekipleri, AKUT, Bingöl SAR, AFAD gönüllüleri, İHH, UMKE, Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kızılay ve MEB AKUB ekipleri yer aldı. Toplam 1129 personelin katıldığı çalışmalarda, AFAD ve Polis Özel Harekat ekiplerine ait 6 dron ile havadan tarama yapıldı. Peşmen'in bulunabileceği bölgeler, ikamet çevresi, son görüldüğü yerler ile Genç ilçesi istikametindeki patika yolları kapsayan yaklaşık 55 kilometrekarelik alan tarandı. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken, aramaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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