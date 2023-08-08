Bingöl- Muş karayolunda kaza 7 yaralı

BİNGÖL - Bingöl- Muş kara yolunun Kervansaray kavşağı mevkiinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Bingöl Muş karayolu Kervansaray mevkiinde A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı minibüs, S.G'nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken şoförlerinde aralarında bulunduğu 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.