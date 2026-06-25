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Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl merkezli Bursa, Kayseri, Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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