Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl Karlıova'da kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nazlı yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Karlıova'da kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nazlı yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Karlıova'da 25 Ekim'de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş Yakup Nazlı, hastanede yaşamını yitirdi. Nazlı, Genç'teki Abdurrahman Özge Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 25 Ekim'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş Yakup Nazlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Nazlı'nın cenazesi, Genç ilçesindeki Abdurrahman Özge Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, jandarma personeli, Nazlı'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkiinde 25 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında Yakup Nazlı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu

Polis babanın silahı 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı

Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı! 'Bu kadar erken beklemiyordum'17

İsmail Saymaz hakkında yeni karar! "Bu kadar erken beklemiyordum"
Rojda Demirer'in son hali şaşırttı! Çenesindeki değişim dikkat çekti

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da görüştü

Antalya'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıran yandı
Yasak aşkı öğrendi, intikam için yıl dönümünü bekledi

Yasak aşkın intikamı hayli ağır oldu
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi

Türkiye'nin yanı başında katliam gibi kaza! 70 araç birbirine girdi