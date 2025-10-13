Haberler

Bingöl Karlıova'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere düşen kar, bazı bölgelerde 26 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle koyun sürüleri ahırlara alındı ve karla mücadele ekipleri hazırda bekliyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 26 santimetreye ulaştı.

Karlıova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. İlçeye bağlı bazı köyler beyaza bürünürken, kar altında kalan koyun sürüleri ahırlara alındı. Kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 26 santimetreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazırda beklediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
