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Bingöl Karlıova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 103. yıl dönümü kutlandı

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Bingöl Karlıova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 103. yıl dönümü kutlandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı. Kapalı halı sahada düzenlenen törene Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

İlçedeki kapalı halı sahada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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