Türk Kızılay'ı Muş-Bingöl karayolunda mahsur kalan 50 kişinin yardımına koştu
Kar yağışı ve tipi Muş'ta ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının devam ettiği Muş-Bingöl karayolunda yaklaşık 20 araç mahsur kaldı. Kar yağışı sebebiyle 20 araçta 50 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk Kızılay ekipleri mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu. Türk Kızılay tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı bölgede karayolları ekipleri, yolu kardan temizlemek için çalışma başlattı.