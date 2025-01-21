Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta tarafından AFAD hafif seviye kentsel arama kurtarma alanında akredite olan Bingöl İHH arama kurtarma ekibine armaları takıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törende Vali Ahmet Hamdi Usta, 28 İHH arama kurtarma gönüllüsüne armalarını taktı.

Vali Usta, burada yaptığı konuşmada, akredite olmanın önemine değinerek, akredite olan grupların etkili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Afet durumunda ilk 72 saatin önemli olduğunu belirten Usta, "Afet durumunda ne kadar çok eğitimli olursak kısa zamanda kendi yaralarımızı sarabiliriz." dedi.

Bütün deprem uzmanlarının yaklaşan Bingöl depreminden bahsettiğini aktaran Usta, depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini, buna yönelik hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı.

AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da afetlere karşı risk azaltma çalışmaları ne kadar önemliyse afetlere karşı müdahale yöntemlerinin de en az o kadar önemli olduğunu kaydetti.

Törende, AFAD gönüllülerine de sertifika ve arama kurtarma kimlikleri dağıtıldı.