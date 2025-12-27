Haberler

Bingöl'de umre dönüşü kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Umre ibadetini tamamlayarak memleketine dönen 80 yaşındaki Lamia B, Bingöl Havalimanı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yaşlı kadının vefat ettiği belirlendi.

Bingöl'e, umre ibadetini tamamladıktan sonra dönen kadın havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 80 yaşındaki Lamia B. havayolu ile memleketine döndü.

Lamia B, Bingöl Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra fenalaştı.

İhbar üzerine havalimanına 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Lamia B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Lamia B'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
