Bingöl gündem: Bingöl'de Arap Tavşanı görüntülendi Bingöl yerel gündem haberine göre Bingöl'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Bingöl'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan İçten, evinin önünde ne olduğunu bilmediğini bir hayvanı fark etti. İhlas Haber Ajansı / Güncel Bingöl Güncel Haberler

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