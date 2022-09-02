Bingöl gündem haberleri: Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele'

- Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele'

SAMSUN - TEKNOFEST KARADENİZ'de 37 bin ekip arasından finale kalan siber güvenlik uzmanı Can Cebeci ve ekibi, geliştirdikleri ASES Siber Atölye Projesi'yle siber alanda terörle mücadele etmeyi hedefliyorlar.

Terörle mücadele için Siber Atölye Projesiyle TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan siber güvenlik uzmanı Can Cebeci, Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda 37 bin ekip arasında finale kalan 10 ekipten biri olma başarısını elde etti. Geliştirdikleri projenin siber milli savunma sisteminde de kullanılabileceğini ifade eden Cebeci, siber güvenlik alanında sektörün elemen ihtiyacının karşılanması için de eğitimler düzenlediklerini söyledi.

"Defansif değil hücum moduna geçmeyi planlıyoruz"

Amaçlarının defansif değil hücum moduna geçmek olduğunu belirten siber güvenlik uzmanı Can Cebeci, "Projemiz eğitim kategorisinde gözüktüğü gibi siber güvenlik eğitimidir. Bir öğrencinin veya bir kurum personelinin sıfırdan alınıp ileri seviyeye kadar getirilmesine yardımcı olur. Siber güvenlik çok çeşitli bir alandır. Ofansif, defansif alanları mevcuttur. Biz kişileri sıfırdan başlatarak ileri seviyeye kadar siber güvenlik eğitimlerini tamamlamasını ve tamamlandıktan sonra istenilen alanda personel yetiştirmek isteyen kuruma ve devlet yerlerine personelleri istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Asıl amacımız vatanımızı milletimizi sevdiğimiz için terörle mücadelede, FETÖ'yle mücadelede önde durmak, yurt dışından aldığımız siber saldırılara karşı defansif değil hücum moduna geçmeyi planladığımız için bunları ileriye taşımayı düşünüyoruz" dedi.

Projelerinin özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapan Can Cebeci, "Projemiz 16 tane ana kategoriden oluşuyor. Bununla birlikte 16 tane kategorinin 230 tane alt kategorisi var. Bu eğitim platformunun içerisinde 850 tane eğitim videosu mevcuttur. Bununla birlikte kendimizin yazdığı sunum dosyaları, PDF'ler ve evraklar mevcuttur. Öte yandan bir kişiye banka sistemine nasıl siber saldırı yapılır, bu öğretilir. Ondan sonra öğrendiğini yanlış bir işte kullanmaması için banka simülasyonuna siber saldırı yapması öğretilir. Bununla birlikte bir kişi saldırı durumundayken diğer kişide bu saldırıyı önleme komisyonunda bulunur ki bir saldırı nasıl tespit edilir, nasıl giderilir öğrenmesi için. Bu sayede bir bankaya 2 tane personel yetiştirmiş oluyoruz" diye konuştu.